Keller-Einbrecher verhaftet

Auch rund um die Feiertage suchten Kriminelle in leerstehenden Häusern nach Beute. Zwei Kriminaltouristen aus der Slowakei hatten es bei ihren Streifzügen durch die Region Schwechat anscheinend auf Kellerabteile abgesehen. Die Männer sollen in Mannswörth dreimal zugeschlagen haben. Anrainer wählten sofort den Notruf. Polizisten waren rasch zur Stelle und konnten die Verdächtigen auf frischer Tat ertappen. Jetzt wird natürlich auch erhoben, ob das Duo in der Umgebung weitere Straftaten verübt hat.