Plabutschtunnel ab Montag in der Nacht geschlossen

Bei der sicherheitstechnischen Erneuerung und dem Fluchtwege-Ausbau des Grazer Plabutschtunnels auf der A 9 Pyhrn Autobahn startet ab dem 7. Jänner 2019 die zweite Phase. Nachdem sich die Bauarbeiten von der Tunnelröhre Richtung Linz/Norden in jene Richtung Süden/Spielfeld verlagern, können in der erneuerten Tunnelröhre nun die finalen Tests aller neuen Einrichtungen stattfinden. Um diese Testdurchläufe durchführen zu können, muss der Tunnel allerdings verkehrsfrei sein - in neun Nächten wird also in einer Tunnelröhre saniert und in der erneuerten alles auf Herz und Nieren getestet.