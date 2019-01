Die Perchten ziehen in manchen Orten Tirols umher!

Weiße Gestalten segnen Häuser in Angerberg

In Angerberg gehen morgen Dreiergruppen in weißen Gewändern und Holzmasken umher. Diese Perchten sind mit einer kleinen Glocke sowie Weihwasser und einem Pfännchen Weihrauch ausgerüstet. Damit segnen sie die Häuser. Auch hier wird nicht gesprochen, um auf keinen Fall die Identität zu verraten. Auf Fragen wird fallweise mit Block und Bleistift geantwortet. Der Brauch hat eine 100 Jahre alte Geschichte, wie auch anderswo lebt die Faszination bis heute.