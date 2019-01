Struber gibt Trainerposten beim FC Liefering ab

Am kommenden Montag startet die Mannschaft des FC Liefering unter der interimistischen Leitung von Cheftrainer Janusz Gora und Co-Trainer Fabio Ingolitsch mit dem Langlauf-Trainingslager in Radstadt in die diesjährige Vorbereitung. Zukünftig wird die Position des Spielanalysten Alexander Marchat, der in den letzten Monaten mehr als erfolgreich die U18 der Red Bull Fußball Akademie als Spielanalyst betreute, bekleiden. Der Trainingsauftakt erfolgt am 10. Jänner, der erste Testgalopp steht zwei Tage später gegen Jahn Regensburg an.