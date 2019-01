Energie: Mit Wechsel des Anbieters 339 Euro sparen

In Tirol liegt das Sparpotenzial bei insgesamt 339 Euro. Die Zahlen wurden berechnet auf Basis eines durchschnittlichen Haushaltes, der jährlich 3.500 Kilowattstunden (kWh) Strom beim regionalen Standardanbieter bezieht. Schaut man auf den Erdgas-Verbrauch eines durchschnittlichen Haushalts, so kommt man in Tirol auf ein Einsparpotenzial von 228 Euro.