Fußgängerin (32) im Zillertal von Bus erfasst

Gegen 13.30 Uhr überquerte die 32-jährige Deutsche in Lanersbach in der Gemeinde Tux, die L6 und war dabei offensichtlich durch ihr Handy abgelenkt. Ein talauswärts fahrender Linienbus, gelenkt von einem 43-jährigen Slowenen, erfasste die Frau auf der Fahrbahn. Sie wurde an die Windschutzscheibe geschleudert und dabei im Kopfbereich verletzt. Nach Erstversorgung wurde sie mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.