Bäume auf Seil: 14 Personen von Skilift geborgen

Noch mehr Schnee

Mit dem Schnee und dem heftigen Wind soll es das aber noch lange nicht gewesen sein: Bis zum Wochenende wird mehr als ein halber Meter Neuschnee erwartet. Von Skitouren raten Experten dringend ab: Im freien Gelände gibt es viele Gefahrenstellen durch frischen Triebschnee. Entlang der Nordalpen vom Dachstein bis zum Mariazellerland sowie in den Niederen Tauern herrschte gestern Lawinengefahr der Warnstufe drei auf einer fünfteiligen Skala. Für heute soll sogar Stufe vier ausgerufen werden! Vorsicht ist also geboten - nicht nur am Berg, sondern auch auf den Straßen: Denn dort sorgte das dichte Schneetreiben gestern für zahlreiche Unfälle.