DJ Ötzi, Hitstürmer mit großem Herz

„Zuerst strebst du jahrelang nach Liebe und Aufmerksamkeit, und plötzlich stehst du an der Chartspitze. Ein Erfolg, den ich mir hart erarbeitet habe, und Fans und natürlich Familie und Freunden verdanke“, so der Wahlsalzburger, der mit seiner Frau Sonja und Tochter Lisa Marie seit 2003 in Aigen lebt. „Hier bin ich verwurzelt und tanke z.B beim Watten mit Josef Denkstein und Robert Galler wieder Kraft.“ Von Oberforsthofalm-Chef Rupi Mayr und Toni Enn (Goaßstall), wo er bei seiner Gipfeltour auch Station macht, lässt er sich gerne bekochen, und Red Bull-Geschäftsführer Robert Hohensinn verleiht ihm mit guten Gesprächen Energie.