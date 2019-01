„Schwarzfahrer“ prügelt auf Tiroler Polizistin ein

Völlig ausgerastet ist am Dienstag ein bulgarischer Zugfahrer in St. Anton am Arlberg! Weil der 47-Jährige weder ein Ticket noch einen Ausweis vorweisen konnte, wurde der „Schwarzfahrer“ von Polizisten zur Rede gestellt. Als diese mit ihm aussteigen wollten, attackierte der Bulgare eine Beamtin mit Faustschlägen und Fußtritten. Letztlich habe er sogar noch versucht, sie gegen den abfahrenden Zug zu drücken. Erst eine Ladung Pfefferspray konnte den Verdächtigen bändigen.