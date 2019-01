Brandserie hielt steirische Feuerwehrleute in Atem

Moped:

Ein 46-Jähriger zündete gegen 23.50 Uhr einen Feuerwerkskörper der Klasse F 1, der in eine Doppelgarage flog und dort ein Moped in Brand setzte. Der Hausbesitzer konnte die weiteren in der Garage befindlichen Fahrzeuge in Sicherheit bringen, die Feuerwehr löschte.