Neujahrsbaby heißt Marcel

Mama Petra und der kleine Marcel aus Mureck sind wohlauf, gegen 15 Uhr haben bei der Mutter am 31. Dezember die ersten Wehen eingesetzt. Auch für das LKH Feldbach, wo der junge Mann auf die Welt kam, war es ein besonderer Tag. Hannes Hofmann, seit 1991 ärztlicher Leiter der dortigen Geburtenstation, ging in Pension. 35500 Geburten wurden unter seiner Führung absolviert. Seine Nachfolge übernahm nun mit 1. Jänner Kurt Resetarits, bisher ärztlicher Direktor des Krankenhauses in Oberwart.