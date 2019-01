Vermisstes Mädchen stark unterkühlt aufgefunden

Kurz vor dem Jahreswechsel ist am späten Montagabend ein 17-jähriges Mädchen aus einer Jugendherberge in Mariapfarr im Salzburger Lungau verschwunden. Die deutsche Staatsangehörige wurde nach etwa zwei Stunden Suche gemeinsam mit Betreuern der Jugendherberge gegen 1.20 Uhr stark unterkühlt in einer Wiese in der Nähe gefunden.