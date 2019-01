Champagner- und Glücksrausch

Grenzenlos „Ein neues Auto kann ich mir 2019 abschreiben“, seufzt Erich Tiefenthaler am Neujahrsmorgen. Kein Wunder, so hat der Lisa Alm-Chef doch das Kapital von mindestens einem Kleinwagen lieber für seine Gäste in Form eines Feuerwerks verpulvert. Raketen und Champagnerkorken knallten aber nicht nur auf 1520 Meter, sondern auch im Tal der Flachau im Hofstadl von der Familie Goldner. „Vierhundert Flaschen Sprudel haben unsere Gäste locker verputzt. Nach dem vier Gänge-Menü waren sie dafür aber bestens gerüstet.“