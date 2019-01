Basecamp Matrei: Alles unter einem Dach vereint!

„Diese Kombination ist in Österreich einzigartig“

„Am Vormittag geht man bouldern oder klettern, am Nachmittag tobt man sich auf dem Laufband aus und entspannt sich danach in der Sauna. Und als krönenden Abschluss gönnt man sich eine kulinarische Köstlichkeit“, schildert Eigentümer Karl Schafferer und ergänzt: „Diese Kombination, noch dazu in dieser Größenordnung, ist in Tirol - ich traue mich sogar zu sagen in ganz Österreich - einzigartig.“ Unabdingbar für den Erfolg des Projektes ist auch die Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein, allem voran mit der Sektion Matrei/Brenner.