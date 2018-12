Alter Bekannter übernimmt in Zell am See

Es war nicht der Sommer der Bergstädter. Nach starkem Frühjahr und Kaderverstärkungen verschlief der FC Zell am See den Saisonstart in der vierten Liga. Erst am sechsten Spieltag gelang just im Pinzgau-Derby gegen Bramberg der erste Sieg. Im Anschluss fingen sich die Reindl-Boys jedoch, schlossen den Herbst auf Platz sechs ab. Coach Wolfgang Reindl wollte aber nicht mehr. „Es ist ihm zu stressig, wir gehen im Guten auseinander“, ist der sportliche Leiter Patrick Kasper Reindl nicht böse.