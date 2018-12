Wo Strafgefangene ein Wirtschaftsfaktor sind

Seit über 160 Jahren wird in Maria Lankowitz Strafvollzug betrieben. Als Außenstelle der Justizanstalt Graz-Karlau werden hier auf einem Gutshof Häftlinge im gelockerten Vollzug auf ihre Freiheit intensiv vorbereitet. Das heißt: Sie arbeiten in der Landwirtschaft, verdienen als Tagelöhner und in Betrieben in der Nähe etwas Geld. „Fährt der Traktor mit Justizwache-Kennzeichen und einem Häftling am Steuer durch den Ort, dann ist das für jeden ganz normal“, sagt Gerhard Derler, der Leiter der Außenstelle.