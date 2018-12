Umbruch bei Spitälern: „LKH Graz II“ vor Start

Haus in Hörgas wird zu Facharztzentrum

Weitere Änderungen: Mit 1. April wird die Akutgeriatrie/Remobilisation-Station von Hörgas in das Elisabethinnen-Krankenhaus in Graz verlagert, Anfang Juli nimmt dann in Hörgas ein Facharztzentrum seinen Betrieb auf. Es soll in Form einer Anstaltsambulanz geführt werden, gerade ältere Personen sollen profitieren.