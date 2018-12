Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Nach mäßigem Abschneiden in der neuen Klasse kehrt Karateka Alisa Buchinger in ihre alte Kategorie zurück, wo sie 2017 als erste Stadt-Salzburgerin 2016 WM-Gold gewonnen hat. Eine endgültige Entscheidung für die Olympia-Quali fällt nach dem Series A-Turnier in Salzburg Ende März.