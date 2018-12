Hotel-Imperium über Generationen

Ein Fleiß, der sich bezahlt macht. Denn neben dem Edelweiss in Großarl führt Hetteggers Tochter Martina mit ihrem Mann Thomas ein weiteres Hotel in Berchtesgaden. Außerdem ist die Familie an der Modernisierung der Jennerbahn in Schönau am Königsee beteiligt. „Insgesamt werden rund 55 Millionen Euro investiert, damit die 1953 errichtete Seilbahn wieder fahrtauglich wird. Momentan läuft sie bis zur Mittelstation. Pfingsten geht sie in Vollbetrieb“, so Hettegger.