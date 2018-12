Neue Tribüne für den USC Mariapfarr

„Wir unterstützen den Neubau der Tribüne mit einem Anteil des Landes in der Höhe von 85.000 Euro. Der USC Mariapfarr leistet hervorragende Arbeit und kooperiert in mehreren Altersstufen gemeindeübergreifend mit dem SC Tamsweg und dem USC Mauterndorf. Damit haben auch andere Vereine einen Nutzen des Projekts“, ist Sportlandesrat Stefan Schnöll überzeugt und ergänzt: „In den Spitzenzeiten spielen auf diesem Sportplatz neun verschiedene Mannschaften in der Woche. Der Verein hat uns ein Konzept vorgelegt, das die Tribüne als multifunktionales Element sieht. Damit kann diese zum Beispiel auch für Festveranstaltungen mitbenutzt werden.“