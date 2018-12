Mehr Salzburger nutzen Weg aus der Schuldenfalle

Es ist etwas, mit dem durchaus zu rechnen war: Im ersten Jahr nach der Neuregelung des Privatkonkurses wurden an den Salzburger Bezirksgerichten um 23,7 Prozent mehr Privatkonkurse eröffnet. Damit liegt Salzburg mit seinen 423 Insolvenzen bundesweit auf Platz acht, noch vor Oberösterreich (plus 37 Prozent), Tirol (plus 44 Prozent) oder auch der Steiermark (sogar plus 90 Prozent).