Mädchen (7) entdeckte Brand und schlug Alarm

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brandeinsatz in Schwarzenau im niederösterreichischen Bezirk Zwettl gerufen. Da die Feuerwehrjugend gerade das Fertigabzeichen „Melder“ absolvierte, konnten die ersten Kameraden bereits drei Minuten nach der Alarmierung Richtung Brandort ausrücken. Ein aufmerksames kleines Mädchen hatte zuvor ein Feuer im Nachbarhaus bemerkt, Alarm geschlagen und so Schlimmeres verhindert.