Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Am 14.12 auf den Weg nach Hause vom Tierarzt ist Katze Abby aus dem Transporter gesprungen und wird seither in Wien 10 vermisst. Sie ist zweieinhalb Jahre jung, hat schwarz- weißes Fell, und am Kinn hat sie einen kleinen schwarzen Fleck. Ihre Augen sind gelb. Abby ist kastriert, aber nicht gechippt. Hinweise bitte an Tel.: 0680/119 25 36.