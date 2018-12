Zwei neue Faultiere im Salzburger Zoo

Wie ihr Name schon verrät, sind Faultiere sehr geruhsame Tiere. Ihr ganzes Leben spielt sich in Zeitlupe ab: Die meiste Zeit des Tages verschlafen sie. Falls sie sich doch bewegen, dann aber in aller Gemütlichkeit. Rund 40 Meter können diese Säugetiere täglich zurücklegen, an manchen Tagen etwas mehr, meist jedoch eher weniger.