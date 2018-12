Mit Drogen 1 Million € verdient

Vor mehreren Schulen im Bezirk Neusiedl am See verkaufte eine 30-Jährige Cannabis. Ermittlern gelang es, die Frau auf frischer Tat zu ertappen. Im Zuge der Vernehmungen kamen die Beamten auch den Lieferanten der Dealerin auf die Spur - die saßen in Niederösterreich. Und so dauerte es nicht lange, bis Polizisten ein Haus im Bezirk Gänserndorf stürmten. Dort staunten die Ordnungshüter nicht schlecht: Im Keller war eine professionelle Anlage zur Aufzucht der Hanf-Pflanzen eingerichtet. Insgesamt sollen die drei Haupttäter - Vater, Mutter, Sohn - gemeinsam mit weiteren sechs Komplizen mehr als 100 Kilogramm Cannabis im Verkaufswert von rund einer Million Euro in Umlauf gebracht haben.