Zwei weitere Fälle von Internetbetrug

In der Zeit vom 29. Juni bis zum 17. Dezember 2018 hielt eine 59-jährige Ungarin aus der Stadt Salzburg mit einem bislang Unbekannten über eine Social-Media Plattform Kontakt. Im Verlauf dieser Internetbekanntschaft forderte der Unbekannte insgesamt 3000 Euro von der Frau und stellte ihr ein besseres gemeinsames Leben in Aussicht. Dazu führte er mitunter eine Erbschaft in der Höhe von mehreren Millionen Euro ins Treffen. Begründet in ihrer finanziellen Situation war die Ungarin lediglich zur Überweisung von 380 Euro in der Lage. Nachdem ihr letztlich Zweifel an den Absichten ihres Internetkontaktes gekommen waren, erstattete sie Anzeige.