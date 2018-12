„Rinnsal“ Mur: Mellach läuft jetzt auf Vollgas

Wie so oft im Winter ist die Mur derzeit nicht viel mehr als ein Rinnsal, so wenig Wasser führt sie. Weil der Pegelstand so niedrig ist, können die Laufkraftwerke nur mit halber Kraft fahren. Das Kraftwerk in Mellach läuft dafür auf Vollgas. Es ist nicht nur für die Stromversorgung im Raum Graz wichtig, sondern sorgt dafür, dass es in ganz Südösterreich zu keinen Ausfällen kommt.