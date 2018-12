1 Million Passagiere: Flughafen Graz knackt Marke

Der Flughafen Graz wird heuer das beste Ergebnis in seiner Geschichte erzielen, hieß es am Freitag, nachdem zu Mittag der millionste Passagier gezählt worden war. Das war bisher nur 2008 der Fall gewesen, da allerdings erst am 23. Dezember. „Es kann daher davon ausgegangen werden, dass am Ende des Jahres das beste Ergebnis in der Geschichte des Flughafen Graz gefeiert werden kann.“