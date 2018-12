Freund erzählt blindem Liverpool-Fan live das Tor

Es gibt Momente, da bricht die ganze Freude aus dem Fußballfan heraus. In diesen Momenten ist man kaum zu stoppen, vergisst die Probleme des Alltags und wähnt sich für einen Moment im siebenten Himmel. Just in solch einem Moment dachte ein Liverpool-Fan an seinen blinden Cousin und erzählte ihm Mohamed Salahs Treffer zum entscheidenden 1:0 beim Champions-League-Spiel gegen Napoli. Es war die herzerwärmendste Szene der bisherigen Saison der Königskategorie (hier im Video).