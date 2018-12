Prozess: Bank während Haftausgang überfallen

Betrunken in Bank gestürmt

Am 12. Juli 2016 waren die beiden Männer mit dem Auto nach St. Pölten gefahren. Nachdem sie die noch geschlossene Bank im St. Pöltner Stadtteil Unterradlberg ausgekundschaftet hatten, fuhren sie vorerst weiter und schlugen die Zeit tot, bevor sie mit Sonnenbrillen und Kappen maskiert das inzwischen geöffnete Geldinstitut betraten. Der 32-Jährige, der laut eigenen Angaben Schulden in Millionenhöhe hat, hatte zuvor Drogen sowie eine größere Menge Wodka konsumiert. Auch sein Komplize gab an, vor dem Überfall Alkohol getrunken zu haben.