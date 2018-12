Pflegeregress: Altkosten sind nicht zu zahlen

Bereits zu Pflege-Beginn ließ ein oberösterreichischer Sozialhilfeverband ein Pfandrecht von 70.000 Euro auf ihre geerbte Liegenschaft im Grundbuch verankern. Die Betroffene reichte mithilfe ihres Pongauer Anwalts Johann Schilchegger im September Klage ein: Sie forderte die Löschung des Pfandrechts und bekam schon am 20. November am Landesgericht Wels recht. „Aufgrund des mit 2018 in Kraft getretenen Verbots des Pflegeregresses dürfe ein Vermögenszugriff nicht mehr erfolgen“, entschied der Richter und verkündete das vorerst nicht rechtskräftige Urteil sogar mündlich. „Es war die erste Entscheidung, wo ein Richter gesagt hat, dass auch alte Pfandrechte gelöscht werden müssen. Wird das Urteil rechtskräftig muss meine Mandantin keinen Cent zahlen und ihre geerbte Immobilie wird völlig lastenfrei“, erklärt Schilchegger.