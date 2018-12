Polizei schnappte zwei Drogendealer in Liezen

Die beiden in Liezen wohnhaften afghanischen Staatsbürger wurden gegen 20.15 Uhr am Bahnhof Liezen einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten etwa 50 Gramm Marihuana und mehrere hundert Euro Bargeld. Bei den Einvernahmen gaben die beiden Verdächtigen zu, seit September 2018 eine bislang unbekannte Menge Cannabis in Leoben und Graz zum Zwecke erworben zu haben, dieses im Bereich Liezen gewinnbringend weiterzuverkaufen. Beide Verdächtige wurden über Anweisung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die Erhebungen nach den Abnehmern werden fortgesetzt.