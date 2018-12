Sport, Natur? Grazer sollen bei Plabutsch mitreden

41 Millionen Euro sollen in die Attraktivierung von Plabutsch und Thalersee investiert werden - 35 Millionen Euro allein in die Seilbahn. An dieser Seilbahn scheiden sich die Geister. Die Kommunisten etwa fordern eine Volksbefragung, denn all die Millionen wären für wirklich wichtige Projekte in Graz besser eingesetzt.