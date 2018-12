Polizist rettete Frau aus der eiskalten Schwarzach

Die Frau - ihre Identität ist unklar - warvon der Böschung ins Wasser gesprungen. Zuvor hatte sie zwei Koffer mit Kleidung in den Fluss geworfen. „Eine Zeugin rief uns an. Mein Kollege und ich waren am schnellsten an der beschriebenen Stelle. Wir haben die Frau rasch entdeckt, waren aber auf der falschen Flussseite“, schildert Christian P. Die Polizisten mussten noch über eine Brücke laufen. „Dann zogen wir uns beide Jacke und Schuhe aus und legten den Waffengurt ab. Ich war schneller, deswegen bin ich rein ins Wasser.“ Der Kollege blieb am Ufer um im Notfall auch ins Wasser springen zu können.