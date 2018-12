Drei Mädchen als Opfer: Haft für Freibad-Grapscher

Weder will er am 29. Juli ein Kind (6) im Bergheimer Freibad im ihrem Intimbereich berührt haben, noch will er zwei Mädchen (7 und 9) Wochen zuvor – am 21. Mai – in Wien zweimal auf das Gesäß gegriffen haben. Doch die Aussagen der Eltern im Landesgericht Salzburg waren eindeutig: „Mama, der hat mir aufs Luli gegriffen“, gab beim ersten Prozesstag Mitte November eine Mutter die Worte ihrer sechs-jährigen Tochter wider. Ihr Kind sei verstört gewesen, zittrig. Der Lustmolch dagegen richtig betrunken: mit 1,7 Promille.