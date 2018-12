Die Edlseer: Mit Liegegips zurück auf der Bühne

„Ein richtiger Kämpfer“

„Nach so einer schweren Verletzung ist es nicht einfach. Aber er ist ein richtiger Kämpfer und bekommt vorerst eine mal einen Hocker auf die Bühne gestellt“, lobt Kristoferitsch vor den anstehenden Steiermark-Konzerten. Die Termine sind so gute wie ausverkauft, einzig für die Auftritte in Stralleg (Samstag, 15. Dezember) und in Niklasdorf (Freitag 21. Dezember) gibt es noch ein paar Restkarten.