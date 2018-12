Größte Bankraubserie nun Fall für Aktenzeichen XY

Sämtliche Veröffentlichungen von Fotos und Aufnahmen brachten in Österreich bislang keinen Erfolg - obwohl der Täter innerhalb von neun Jahren insgesamt 16-mal zuschlug. Neun Raubüberfälle beging der Unbekannte in Wien, fünf in Linz und einen in Graz und stürmte einmal auch in eine Apotheke in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Da bis dato alle Hinweisüberprüfungen negativ verliefen und die Möglichkeit besteht, dass es sich aufgrund seines Akzents um einen deutschen Staatsbürger handeln könnte, werden die Täter-Lichtbilder auch in Deutschland veröffentlicht. Möglicherweise hat der Täter auch einen Bezug nach Polen, heißt es.