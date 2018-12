Frontalunfall im Landecker Tunnel: 2 Verletzte

Gegen 16:15 Uhr lenkte ein 50-jähriger Mann aus dem Kosovo einen Kastenwagen im Landecker Tunnel aus Richtung Fließ kommend in nördliche Fahrtrichtung. Unmittelbar vor dem 50-Jährigen war ein weiterer Kastenwagen ebenfalls in nördliche Richtung unterwegs, welcher hinter einer Kehrmaschine herfuhr. Zu diesem Zeitpunkt galt im Tunnel wegen Reinigungsarbeiten eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in beide Fahrtrichtungen. Auf Höhe der Nische 5 fuhr die Kehrmaschine in eine dort befindliche Pannenbucht ein.