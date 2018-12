Der Paradiesvogel

Anna Rauchmann wurde mit sechs Monaten in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens in Ostafrika, weggelegt. Markus Rauchmann und Gattin Kathrin adoptierten das Kleinkind. „Wir hatten die Idee schon lange“, verrät der stolze Papa heute. Da die Mama aus Bad Gastein stammt, kam Anna früh mit Wintersport in Berührung. Heute ist die meist in der Stadt Salzburg lebende Schülerin des Sportgym Salzburg für den SC Salzburg aktiv, springt zudem Trampolin für TGUS Salzburg. Und das mit Erfolg und gemäß ihres Mottos „wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun.“ Neben Staatsmeisterehren im Synchronspringen und weiteren Einzeltiteln gelang dem Multitalent im Vorjahr als einziger Österreicherin die Quali für die Trampolin-WM in Bulgarien. Dort gab die Fahnenträgerin eine gute Figur ab, landete im vorderen Drittel. Nur logisch: „Die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Tokio ist das nächste Ziel. Aufs Limit fehlt nicht viel.“