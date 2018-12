„Sonst kann ich gleich in der Landesliga spielen“

„Auf so einem Platz kommt kein Spiel zustande. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht in den Griff bekommt.“ Torhüter Strebinger, seit Monaten immer wieder Rapids Lebensvesricherung, lief nach dem 0:0 am Sonntag auch verbal zur Höchstform auf: „Da muss man ins Budget reinfahren und eine gescheite Wiese herstellen, sonst kann ich auch in der Landesliga spielen. Das soll aber keine Ausrede sein, es war für Sturm genauso schwer. Wenn wir verloren hätten, hätte es ganz schwarz ausgesehen."