Nach fünf Jahren in Salzburg als Sieger zurück

Seinem Ruf als „Heißsporn“ wurde der Norddeutsche im Stechen des Sportland Salzburg Grand Prix presented by Muki einmal mehr gerecht. Im Sattel der zehnjährigen Queentina zog der 30-Jährige, der am Freitag bereits das Nürnberger Masters vor Dieter Köfler für sich entschieden hatte, alle Register seines Könnens, drückte voll aufs Tempo und wurde für den Husarenritt mit engsten Wendungen mit der absoluten Bestzeit von 45,94 Sekunden belohnt. Nur sein deutscher Landsmann Marcel Marrschall hätte ihm noch gefährlich werden können, riss aber an der letzten Hürde. „Der größte und schönste Erfolg meiner Karriere“, war Meyer bei der Siegerehrung selbst am tiefsten berührt. Für Julia Houtzager-Kayser, Österreichs einzige Starterin im Stechen, blieb nach einer Fehlerserie nur Rang zehn. Gianni Govoni (It) verzichtete nach seinem Samstag-Sieg im Römerhof-Championat aus Rücksicht auf sein Pferd auf den GP-Start.