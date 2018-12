Wimmelbilder einer „Polnischen Hochzeit“

Sollten Sie derzeit im einschlägigen Weihnachtswarengeschäft vor leeren Lametta-Regalen stehen, jetzt wissen Sie, wer Schuld daran ist: Die Grazer Oper! Dort hat man, so scheint’s, kurz vor Weihnachten den Weltmarktbestand an Glitzerfirlefanz aufgekauft, um die Hochzeit des finsteren Grafen Zagorsky zu feiern. Weil aber dessen ausersehene Braut Jadja lieber als den seriell monogamen Grafen seinen aus dem Exil zurückkehrenden Neffen Boleslav ehelichen würde, ist die Operettenszene perfekt. Und das heißt in diesem Falle: Ultra-Kunter-Bunt! In der Inszenierung von Sebastian Ritschel ist „Die Polnische Hochzeit“ nämlich zuvorderst ein genialisches Ausstattungsmassaker, aus dem vor allem die einzigartig überdrehten Folklore- und Varieté-Kostüme Andy Besuchs hervorstechen, während das Bühnenbild (von Martin Miotk) als gigantischer Gemüsekorb die Szene überragt.