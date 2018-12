Zusammenstoß zwischen Elektro-Roller und Pkw

Gegen 14.30 Uhr wollte ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Pkw im Stadtgebiet von Gleisdorf vom Parkplatz einer Wohnanlage kommend in eine Straße einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 25-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz mit ihrem E-Scooter in die Zufahrt zur Wohnanlage ein und übersah vermutlich das Auto, ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 25-Jährige erlitt Blessuren unbestimmten Grades musste nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Weiz gebracht werden. Der Lenker Pkw-Lenker blieb unverletzt.