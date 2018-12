Energie aus dem Silicon Valley für die Steiermark

Gute Kontakte nach Australien

Mittlerweile sei man durch Plug and Play mit dem australischen Start-up Aurtra in Kontakt, das eine völlig neuartige Lösung für die Zustandsüberwachung von Transformatoren anbietet. Ihr Internet of Things-Tool könnte für eine signifikant höhere Nutzungsdauer der Netzinfrastruktur sorgen.