Winter kommt mit bis zu einem Meter Neuschnee

Sonntag milder, dann wird es tiefwinterlich

Am Sonntag folgt ein weiteres Tief, dabei wird es kurzzeitig etwas milder (1500 Meter Schneefallgrenze). Ab Mittag soll aber Schnee bis 1000 Meter fallen und in der Nacht bis 700 Meter. „Allein in der Nacht auf Montag muss man am Arlberg mit einem guten halben Meter Neuschnee rechnen“, verspricht Spatzierer. Auch in den übrigen Nordstaulagen wird es bis Montagfrüh winterlich, oberhalb von 700 Meter sind vorerst 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich.