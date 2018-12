Forstarbeiter in Osttirol von Baumstamm getroffen

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwoch in Osttirol! Ein 50-jähriger Forstarbeiter versuchte gemeinsam mit einem Kollegen eine rund acht Meter lange Fichte mit einer an einem Traktor montierten Seilwinde aus dem Wald zu ziehen. Dabei brach der Stamm plötzlich und wurde gegen den Unterschenkel des Mannes geschleudert.