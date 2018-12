Triumph! Drei Steirer unter den ersten Drei

Mitten in die Thermen-Saison schneite am Mittwoch eine Erfolgsmeldung für die heimischen Betriebe herein: Bei einer großen Umfrage (86.400 Teilnehmer!) auf dem führenden Internet-Portal „Thermencheck.com“ räumte das steirische Thermen- und Vulkanland alle drei Stockerlplätze ab. Zur Wahl standen 38 österreichische Thermen.