Gold für Schladming: Beste europäische Sportstadt

In der Kategorie bis 25.000 Einwohner setzte sich die Ski-Metropole im Ennstal gegen zehn Mitbewerber durch, darunter Umag in Kroatien oder auch das „echte“ Olympia in Griechenland. Bewertet wird mit der von einer slowakischen Uni vorgeschlagenen und in Brüssel verliehenen Auszeichnung nicht der Spitzensport, sondern die Arbeit der Gemeinde für den Breitensport - etwa die Sportförderung in Vereinen, Kindergärten und Schulen.