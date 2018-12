Zehn Kilo mehr Power sorgen für WM-Speed

„Als Team sind wir heuer sehr stark“, brennt der Exil-Steirer (der nach Salzburg in eine „Sieger-WG“ mit Ex-Olympiasiegerin Julia Dujmovits und Ex-Weltmeisterin Daniela Ulbing übersiedelte und am Olympiastützpunkt trainiert) auf den Saisonauftakt in Carezza (It), wo’s am 13. 12. losgeht.