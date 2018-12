Experte warnt vor neuem Betrugstrick im Internet

Zahlreiche Steirer wurden in den letzten Wochen mit Anrufen bombardiert, auch die Polizei warnt vor diesen Kriminellen, die schnell Schaden anrichten können. So wurde eine in Klagenfurt lebende Steirerin in zwei Tagen fünfmal angerufen, zurückverfolgen ließ sich die Nummer aber nicht. Einer Kärntnerin fehlten wenige Tage nach dem Anruf am Konto 15.000 Euro.